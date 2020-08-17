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القوى العاملة: الخميس إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية

12:59 م الإثنين 17 أغسطس 2020
القوى العاملة: الخميس إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الخميس المقبل، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية 1442.

وأوضح سعفان في بيان اليوم، أنه بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1616 لسنة 2020 بمناسبة رأس السنة الهجرية، يعتبر الخميس المقبل، إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003.

وأضاف الوزير، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجرة عن اليوم مثلي الأجر عن كل يوم عمل.

وأصدرت الوزارة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.

محمد سعفان القوى العاملة إجازةإجازة للعاملين رأس السنة الهجرية

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