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كورونا في 24 ساعة| ارتفاع إصابات كورونا في مصر.. وهذه أعراض الفيروس بالترتيب

07:00 ص الإثنين 17 أغسطس 2020
كورونا في 24 ساعة| ارتفاع إصابات كورونا في مصر.. وهذه أعراض الفيروس بالترتيب

أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 59743 حالة.
ويرصد "مصراوي"، في أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:
ارتفاع طفيف.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأحد
لليوم الثاني.. القليوبية تسجل صفر كورونا
حكاية جنود كورونا المجهولين.. "بسيطة وهتعدي وإحنا سوا"
جديد العلماء: ترتيب أعراض كورونا يساعد على التشخيص المبكر والعلاج

كورونا في المقاهي.. لا تباعد اجتماعي أو إجراءات احترازية
هل تناول مسكن "الإيبوبروفين" يزيد من خطر الوفاة بـ"كورونا"؟
أمريكا تسجل أكثر من 1000 حالة وفاة يومية بكورونا في أغسطس الجارى
العراق يسجل 75 وفاة و4348 إصابة جديدة بكورونا
الصحة التونسية: تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
الأردن يسجل 39 حالة جديدة بفيروس كورونا
لبنان يسجل 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا
استطلاع: 87% من البريطانيين سيقبلون إغلاق البلاد في حال تأخر إنتاج لقاح "كورونا"
إيطاليا تغلق جميع الملاهي الليلية بعد ارتفاع إصابات كورونا
موسكو تسجل 10 وفيات جديدة بوباء "كوفيد-19" ليبلغ الإجمالي 4666 حالة
وزير الصحة التركي: 12 ألفا و366 ‏مصابا نشطا بكورونا

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