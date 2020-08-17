الأنبا بنيامين يوضح معايير اختيار الصور الطقسية للعذراء

قال الأنبا بنيامين مطران المنوفية، إن الصورة الطقسية للسيدة العذراء هي التي تعطي معاني عقائدية هامة، موضحًا أنه في صورة العذراء مع المسيح أهمية وهي أنها والدة الإله- بحسب الاعتقاد المسيحي- وتظهر وهي تضع تاجًا كملكة، كما يلبس المسيح تاجًا كملك الملوك.

وأضاف الأنبا بنيامين - في بيان اليوم الأحد: "تظهر العذراء عن يمين المسيح كما ورد قامت الملكة عن يمينك أيها الملك" (مز 45).

واختتم: "نرى في الصور الطقسية أن النجوم والملائكة في الصورة، باعتبار العذراء السماء الثانية، كما أن هناك هالة النور فوق رأسها كقديسة (مت14:5) وكذلك فوق رأس المسيح".

وقال الأنبا بنيامين، إن رئيس الملائكة جبرائيل حين أرسل من الله إلى السيدة العذراء مريم ليبشرها في بيت يوسف البار قال لها "سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك.مباركة أنت في النساء" (لو 1 : 28).

وأضاف الأنبا بنيامين - في كلمة له بعنوان "الممتلئة نعمة" بمناسبة صوم السيدة العذراء مريم الذى بدأ في السابع من أغسطس الجاري ويستمر لمدة 15 يوما - إن هذه تحية من السماء تقدم وصفا دقيقا للعذراء، ينم عن سر اختيار العذراء لهذه المهمة المقدسة أن يتجسد ابن الله الكلمة من العذراء بميلاد بتوليّ لفداء البشرية في ملحمة محبة إلهية نادرة.