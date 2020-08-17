حصول 644 فندق على شهادة السلامة الصحية منذ منتصف مايو الماضي

كتب- يوسف عفيفي:

تسلم خلال الأسبوع الماضي 20 فندق في ست محافظات هي جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والأقصر والسويس والدقهلية، شهادة السلامة الصحية المعتمدة، ليصل عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة منذ منتصف مايو الماضي، وحتى الآن إلى 644 فندق بـ21 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأشار عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار، للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إلى أن لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، أقرت باستيفاء هذه الفنادق لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح أن الـ20 فندقًا الذين حصلوا خلال الأسبوع الماضي على الشهادة تضمنوا 6 فنادق بمحافظة جنوب سيناء، و4 فنادق بمحافظة البحر الأحمر، وفندقين بمحافظة مطروح، بالإضافة إلى 3 فنادق بمحافظة الأقصر و4 فنادق بالعين السخنة، بالإضافة إلى فندق الجامعة بالدقهلية.

وأكد مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعًا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.​