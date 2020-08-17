الخميس.. وليد جاهين يفتتح معرضه "إيف 2020" بالأوبرا

يفتتح الفنان التشكيلي الدكتور وليد جاهين، الخميس المُقبل، معرضه الفني بعنوان "إيف 2020"، في تمام السابعة مساءً، بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية، في دار الأوبرا بالزمالك.

يحضر الافتتاح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وعدد من أساتذه الفن التشكيلي ونجومه، على أن يستمر المعرض حتى الجمعة 28 أغسطس الجاري.

وقدم "جاهين" من قبل عدداً من المعارض الفردية، يأتي من بينها كل من معرض "إلى الآخر" في قاعة الباب سليم بساحة متحف الفن المصري الحديث بدار الأوبرا المصرية في 2015، ومعرض "رومانسية أخرى" بجاليري لوكير بالزمالك في 2015، ومعرض "مسافر زادة الخيال" بجاليري خان المغربي في الزمالك بعام 2017، بالإضافة إلى معرض "اللقاء" بجاليري ضي في المهندسين بعام 2018؛ هذا إلى جانب مُشاركته في عدد كبير من المعارض الجماعية.