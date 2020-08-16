مرصد الأزهر في أسبوع... متابعة أحوال المسلمين وتحليل أحدث إصدارات "داعش"

كتب- محمود مصطفى:

شهد الأسبوع الماضي عددًا من القضايا المهة التي شغلت الرأي العام العربيّ والعالميّ، ومن بينها حادث مَرفأ بيروت حيث أعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، متابعة ردود الفعل وحملات التَّضامن العالميّة تجاه لبنان عقب وقوع انفجار مرفأ بيروت، مؤكدًا أهمية التمسّك بالقيم الإنسانيّة والتي من بينها التّضامن والمؤازرة وقت الأزمات.

وندّد مرصد الأزهر في تقريره الأسبوعي، الأحد،. بمحاولة إضرام النار بمسجد "السلام" في مدينة ليون بجنوب غرب فرنسا، والذي يعد الحادث الثاني في غضون أقل من أسبوع.

وحذّر المرصد من أن تكون تلك المحاولة الثانية ربما تكون حلقة في سلسة من أعمال الكراهية والعنف ضد المسلمين هناك.

وأعلن رفضه لقرار بلدية "سرقسطة" الأسبانيّة والذي يقضي بمنع المسلمين غير المسجلين في المدينة من دفن ذويهم وفقًا للشعائر الإسلاميّة، إضافة إلى استنكاره لاستخدام الدعاية الانتخابيّة في ألمانيا للهجوم على الإسلام معتبرًا ذلك مؤشرًا خطيرًا ضد الديمقراطيّة.

وأدان المرصد نشر محتوى مُسيء للنبي محمد صلي الله عليه وسلم في الهند، والذي تسبّب في اندلاع مواجهات بين الشرطة الهنديّة والمسلمين أسفرت عن سقوط قتلى واعتقال العشرات، وأكّد المرصد أن نشر مثل هذا المحتوى العدائي من شأنه يؤجّج الفتن الطائفية بين أبناء الوطن الواحد وهو الأمر الذي ترفضه كافة الشرائع والأعراف.

وبمناسبة اليوم العالميّ للشّباب، أكد مرصد الأزهر في بيان بعنوان "الشّباب هم عماد الأمة وأسس نهضتها" أهمية تحصين الشّباب ضد العنف والتطرّف، محللًا في الوقت ذاته أحد المقاطع المرئيّة التي أصدرها تنظيم "داعش" الإرهابيّ؛ بهدف جذب أنظار المؤيدين له والمتعاطفين معه أو ما يمكن أن نطلق عليهم "القوة الناعمة".

وبهذا يستمر مرصد الأزهر في متابعة أوضاع المسلمين في العالم، ورصد وتحليل إصدارات التنظيمات الإرهابيّة لبيان مدى خطورتها وكيفية مواجهتها.​