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رئيس الإنجيلية من الإسكندرية "بعد العودة": تحديات كورونا لم تكن سهلة (صور)

10:18 م الأحد 16 أغسطس 2020
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(مصراوي):

شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، في ثاني عظاته ومشاركاته بالخدمة الروحية، اليوم الأحد، في الخدمة المسائية بكنيسة الإبراهيمية الإنجيلية، بمحافظة الإسكندرية.

وقال رئيس الإنجيلية في كلمته: "واجهنا جميعًا تحديات كبيرة بسبب الفيروس، منها الشعور بعدم الاستقرار والخوف من المرض والموت، لندرك بعدها كيف تعرضت البشرية لتهديدات وتحديات لم تكن بالبسيطة أو السهلة، إننا اليوم ورغم كل هذه التحديات نعود إلى العبادة الجماعية، لذلك أهنئكم جميعًا، ونشكر الله على سلامة بلادنا".

وتأتي زيارة اليوم للكنيسة الإنجيلية بالإبراهيمية، في إطار الجولة الرعوية لرئيس الطائفة الإنجيلية، لعدد من المحافظات المختلفة، والتي من المخطط أن تشمل أيضًا محافظتي المنيا والإسماعيلية، بعد فترة انقطاع تجاوزت 4 أشهر بسبب جائحة كورونا العالمية، والتي أدت إلى تعليق كافة الخدمات والأنشطة الروحية.

الطائفة الإنجيلية اندريه زكي

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