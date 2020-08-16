وزير النقل: هناك عجز 50% في مصروفات تشغيل المترو

كتب- أسامة علي:​



قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه رغم زيادة أسعار تذاكر المترو بنسبة 25%، للمساهمة في تغطية مصاريف تشغيل المترو، لكن مازال هناك عجز في الإيرادات.

وأكد وزير النقل خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، أن مصاريف تشغيل المترو تبلغ 8 مليارات جنيه، مضيفًا أن الهيئة تحصل نحو 4 مليارات جنيه فقط من حصيلة بيع التذاكر.

وأضاف الوزير، أن الهيئة توصلت إلى موارد أخرى لزيادة إيرادات المترو، دون الاعتماد على تذكرة المترو مثل الإعلانات، موضحًا أنه تم التعاقد مع إحدى شركات الإعلانات بمليار و110 ملايين جنيه لمدة 10 سنوات.

لافتًا إلى أنه تم تأجيل زيادة أسعار الكهرباء على المترو، لحين إدخال موارد أخرى، لتغطية مصاريف التشغيل بخطوط المترو.