بداية من الغد.. وزير النقل يكشف أسعار تذاكر المترو الجديدة عقب الزيادة

كتب- أسامة علي:

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن الأسعار الجديدة لتذاكر المترو، والتي سيتم تطبيقها بداية من الغد.

وقال الوزير، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى لبرنامج "على مسئوليتي" بقناة صدى البلد، إنه بداية من الغد الاثنين، سيتم تطبيق الأسعار الجديدة لجميع خطوط المترو بعد الزيادة.

وأضاف وزير النقل أن الأسعار جاءت كالتالي:

سعر التذكرة من 16 محطة إلى 40 محطة يصل إلى 10 جنيهات.

سعر التذكرة أقل من 16 محطة من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.

سعر التذكرة أقل من 9 محطات من 3 جنيهات، إلى 5 جنيهات.