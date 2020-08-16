أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تطبيع الإمارات وإسرائيل رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

الزراعة: افتتاح مقر جديد للحجر الزراعي في مطار القاهرة

07:25 م الأحد 16 أغسطس 2020
الزراعة: افتتاح مقر جديد للحجر الزراعي في مطار القاهرة

الدكتور أحمد العطار

كتب- أحمد مسعد:

افتتح الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، اليوم الأحد، المقر الجديد للإدارة العامة الحجر الزراعي في مطار القاهرة الدولي، بحضور المهندسة غادة عبدالعاطي مدير عام الحجر الزراعي بالمطار ومشرفي الأقسام.

وقال العطار، إن افتتاح فرع خاص بالحجر الزراعي في مطار القاهرة، من شأنه تيسير إجراءات الإفراج الجمركي على الصادرات والواردات الزراعية وتسهيل التعامل مع الشركات في إنهاء الإجراءات الحجرية.

ويشمل المقر الجديد مكتب مدير عام إدارة الحجر الزراعي بمطار القاهرة والمكتب الفني ووحدة الإحصاء والشؤون المالية والإدارية ووحدة التعامل مع الجمهور والخزينة.​

أحمد العطار الحجر الزراعي مطار القاهرة غادة عبدالعاطي

الخبر التالى:

البرلمان يوافق على مشروع قانون البحوث الإكلينيكية في مجموعه

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96220

    عدد المصابين

  • 57858

    عدد المتعافين

  • 5124

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 21297048

    عدد المصابين

  • 14075982

    عدد المتعافين

  • 761576

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بداية من الغد.. وزير النقل يعلن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق