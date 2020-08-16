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بعد انفجار بيروت.. رئيس البرلمان يشدد على إعادة النظر في أماكن تخزين "نترات الأمونيوم"

07:20 م الأحد 16 أغسطس 2020
بعد انفجار بيروت.. رئيس البرلمان يشدد على إعادة النظر في أماكن تخزين "نترات الأمونيوم"

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

(مصراوي):

شدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر في أماكن تخزين مواد نترات الأمونيوم، ومراعاة الاشتراطات اللازمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، على خلفية مطالبة نائب السويس، طلعت خليل، ممثلي الحكومة بطمأنة المواطنين بشأن ميناء الأدبية بالسويس، لافتًا إلى أن هذا الميناء يشهد تصدير 4000 طن من مادة نترات الأمونيوم.

وقال النائب: "يجب أن تأتي الحكومة إلى هذه القاعة، وتوضح ما هي الإجراءات الاحترازية المتخذة في هذا الصدد، حتى لا يحدث مثل ما حدث في مرفأ بيروت".

وتابع: "هناك مصنع ينتج نترات الأمونيوم بالسويس، وهو ليس بعيدًا عن الكتلة السكنية ويجب نقله".

وأشار عبدالعال، إلى أن الموانئ المصرية مؤمنة تأمينًا كاملًا، قائلًا: "بالنسبة للمواد الخطرة الموجودة في الكتل السكانية فالحكومة تضعها على عاتقها، ويتم مراجعة كل هذه الأماكن والمواد، وما حدث في لبنان الشقيق كان صافرة إنذار لكل الدول في أماكن تخزين تلك المواد وتأمين المواطنين".

وقال: "المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية التقط الرسالة وسينقلها للحكومة، وأي تقصير سيفعل المجلس أدواته الرقابية".

وفي ذات السياق حذر نائب السويس عبدالحميد كمال، من أحد مصانع القطاع الخاص التي تُصنع مواد كيميائية خطرة، ما يمثل تهديدًا على ميناء السويس.

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