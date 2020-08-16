وزير النقل: تخطيط وتنفيذ 860 كيلومتر مشروعات أنفاق وجر كهربائي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي تم التخطيط لتنفيذ 862.4 كيلو متر وتم الانتهاء من تنفيذ 89 كيلو وجاري تنفيذ حاليًا 236.4 ومتبقي 537 كيلو هي خطوط لمترو الأنفاق الستة، بالإضافة للقطار الكهربائي وتطوير ترام الرمل ومترو أبو قير والقطار الكهربائي السريع السخنة العلمين.

وأضاف الوزير خلال كلمته بحفل افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، اليوم الأحد، أن مشروعات النقل البحري تم تطويرها فميناء الإسكندرية كانت مساحته 8.4 مليون متر مربع وحجم التداول به كان يمثل 40% من حجم تجارة مصر وتنتظر السفن خارج الميناء حوالي 5 أيام وتم التخطيط لتنفيذ مشروعات 22 مليار جنيه، وكان أهمها الأراضي التي كانت شمال طريق الماكس، سواء الأراضي التي تم الاستيلاء عليها أو أرضي من الدولة.

وتابع: "تم إضافة 400 ألف متر مربع من خارج الميناء و600 ألف ردم مسطحات ووصلنا لـ8.8 مليون متر، وأنشأنا محورين للربط مع محور التعمير ويتم إنشاء أرضفة جديدة بطول 3 كيلو وحجم التداول المتوقع يزيد بعد عام ونصف من الآن لـ80 مليون طن سنويًا وصفر انتظار خارج الميناء".

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل إلى مقر افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، صباح الأحد، لافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.

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