لتزايد مطالب المواطنين.. تحرك جديد من البرلمان لعودة صلاة الجمعة

تقدمت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، بمذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيه الدعوة لوزراء الأوقاف والصحة والتنمية المحلية، للحضور لمناقشة تلبية رغبة المواطنين لإقامة صلاة الجمعة.

وقالت اللجنة فى طلبها المقدم لرئيس المجلس: "نظرا لتزايد مطالب المواطنين لافتتاح المساجد لصلاة الجمعة، ترجو لجنة الشئون الدينية والأوقاف دعوة الوزراء، وزير الأوقاف، وزيرة الصحة، وزير التنمية المحلية، وذلك لمناقشة تلبية رغبة المواطنين على وجه السرعة لإقامة صلاة الجمعة بعد نجاح تجربة صلاة الجماعة بالمساجد وتحقيق الإجراءات الاحترازية كاملة، ولم ينجم عن ذلك أية سلبيات تذكر، لذا تطالب اللجنة باتخاذ اللازم لتحقيق هذا المطلب مع مراعاة المصلحة العامة".

وقررت الحكومة عودة الصلوات اليومية في المساجد، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لكنها لم تعلن بعد عودة صلاة الجمعة.​