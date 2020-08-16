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على مساحة 15 فدانًا.. رئيس هيئة الأنفاق يكشف عن مواصفات محطة عدلي منصور التبادلية

03:28 م الأحد 16 أغسطس 2020
على مساحة 15 فدانًا.. رئيس هيئة الأنفاق يكشف عن مواصفات محطة عدلي منصور التبادلية

تصور محطة عدلي منصور التبادلية

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن محطة مترو عدلي منصور، تقع على مساحة 15 فدانًا، يحدها من الشمال طريق مصر- إسماعلية، ومن الجنوب ورشة العمارات الجسيمة، ومن الشرق الطريق الدائري.

وأشار والي إلى أن المحطة تتكون من بوابة رئيسية متمثلة في 91 مترًا في 19 مترًا؛ تحتوي على المكاتب الإدارية والفنية المشغلة لمحطة عدلي منصور التبادلية.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق أثناء عرض مواصفات المحطة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المحطة تتكون من 3 محطات بمساحة 3700 متر؛ وهي محطة العاشر والسلام والعاصمة الإدارية، لافتًا إلى أن تلك المحطات جاءت بمساحة 6400 متر، ومحطة القاهرة- السويس بمساحة 6200 متر.

وأشار والي إلى تدشين موقف بسعة 400 سيارة بمختلف أنواعها بجانب موقف السلام الترددي.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.

محطة عدلي منصور التبادلية محطة عدلي منصور الدكتور عصام والي

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