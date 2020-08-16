"مصر للطيران" تسيِّر 20 رحلة دولية تقل ألفي راكب.. غدًا

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، اليوم الأحد، إن الشركة تسيّر غدًا رحلاتها إلى 20 وجهة دولية، تنقل على متنها ما يقرب من ألفَي راكب، بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسيّر رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (باريس، كوبنهاجن، لندن، ميلانو، إسطنبول، الخرطوم، نيروبي، بيروت، البحرين)، ورحلتين جويتين إلى كل من (دبي وأبوظبي)، ورحلتين استثنائيتين إلى (جدة)، ورحلة استثنائية إلى (بانكوك)، بالإضافة إلى رحلتين داخليتين إلى (شرم الشيخ)، ورحلة داخلية إلى (الغردقة والأقصر)، ورحلات الشحن الجوي.. تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ألفَي راكب.

ومن جانبها، اتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.