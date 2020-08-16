بـ 100 جنيه.. خطوات تظلم طلاب الثانوية الأزهرية على نتيجة نهاية العام

كتب - محمود مصطفى:

بدأ الأزهر الشريف، الأحد، بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية، تلقي طعون الطلاب والطالبات على نتيجة الشهادة الثانوية، وحتى الـ15 من سبتمبر المقبل.

وقال الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الراغبين في تقديم طعون على نتائجهم التوجه إلى الإدارات التعليمة أو المناطق التابعين لها، بدءا من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، بدلا من الذهاب إلى الكنترول الرئيسي بالقاهرة، تخفيفا عليهم.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، الأحد، أنه تم إتاحة 198 مقر على على مستوى الجمهورية، لتلقي تظلمات طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، لعدم حدوث أي تكدسات، مشيرا إلى أنه يحق لأي طالب التظلم في عدد المواد التي يريدها.

ولفت رئيس قطاع المعاهد، إلى أن رسوم التظلم للمادة الواحدة تبلغ 100 جنيه، يستردها الطالب مرة أخرى، حال حصوله على أن درجات إضافية.

وجاءت خطوات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية،كالتالي:

- يتوجه الطالب للإدارة التعليمية التابع لها لتسجيل الإسم وحجز عدد المواد التي يريد تقديم الطعون عليها من الـ 8 صباحًا وحتى الـ 2 ظهرًا.

- يسدد الطالب 100 جنيه رسوما عن كل مادة.

- يتسلم الطالب إيصال سداد الرسوم مرفقًا به تأكيد التسجيل.

- يسجل الطالب مرة أخرى عبر منظومة الطعون الإلكترونية عبر بوابة الأزهر.

- في اليوم المحدد للرؤية؛ يتجه الطالب لإدارة لجنة التظلمات للرؤية ومعه بطاقة الرقم القومي، أو استمارة النجاح، مع عدم اصطحاب الهاتف المحمول، أثناء الاطلاع.

- يدون الطالب ملاحظاته على مرفق لورقة الإجابة وتسليمها للإدارة التعليمية حتى يتم فحصها

- تظهر نتيجة الطعن على التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ الاطلاع على ورقة الإجابة

واعتمد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، نتيجة الشهادة الثانوية الدور الأول للقسم العلمي بنسبة نجاح 67.66%، وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 72 % بينما بلغت نسبة القسم الأدبي 64%، بنسبة نجاح عامة 67.66% ، من إجمالي المتقدمين وعددهم 115443 طالبًا حيث حضر منهم 113987 طالبًا، وبلغت نسبة نجاح العلوم الإسلامية 100%.