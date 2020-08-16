"نفقية وعلوية".. تعرف على مسار ومحطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق

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كتب- محمد نصار:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.

وتعد المحطة إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.

وتربط بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.

تفاصيل المرحلة الرابعة للخط الثالث

تمتد المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو من (شارع الأهرام بمصر الجديدة - مطار القاهرة ) بطول 18.17 كم وعدد المحطات 15 محطة.

وتمتد المرحلة الرابعة من محطة هـارون بمصر الجديدة في مسار نفقي حتى محطة النزهة 1 بطول 5.15 كم ثم في مسار علوي حتى محطة السلام (المستشار عدلي منصور) بالقرب من موقف العاشر بطول 6.37 كم وتفريعة أخرى من محطة هارون حتى صالة الركاب 3 بمطار القاهرة في مسار نفقي بطول 6.65 كم ليصل إجمالي طول المرحلة إلى 18.17 كم وعدد 15 محطة.

مخطط الافتتاح لمحطات المرحلة الرابعة

- الجزء الأول: يشمل 3 محطات (هارون - ألف مسكن ــ نادي الشمس)، بطول 3.7 كم، وتم الافتتاح جزئيًا للجمهور في 15/6/2019 استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية.

- الجزء الثاني: يشمل 3 محطات (هليوبوليس ــ النزهة ــ هشام بركات)، بطول 2.3 كم.

- الجزء الثالث: يشمل 4 محطات (قباء ــ عمر بن الخطاب ــ الهايكستب ــ عدلي منصور)، بالإضافة لورشة العمرة الجسيمة بطول 5.5 كم كان مخططا افتتاحه في نهاية أبريل 2020 .

كما تم الحفاظ على الرقعـة الزراعية وعدم نزع ملكية أراضي زراعية إلا في حالة الضرورة القصوى ولذلك تم استبدال منطقة الورشة الجسيمة للخط الثالث لتكون بشرق القاهرة عند نهاية المرحلة الرابعة بأرض مصنع 81 الحربي الصحراوية بدلاً من الأرض الزراعية بمنطقة غرب الطريق الدائري بجوار محور روض الفرج موفرة حوالي 115 فدانا من الأراضي الزراعية على أن يتم إنشاء محطة تبادلية لوسائل النقل المختلفة مع خط المترو بشرق القاهرة لخدمة المدن الجديدة (العاشر من رمضان - الشروق - بدر – العبور).

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