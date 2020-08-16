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تربط 3 محطات.. الرئيس السيسي يستمع لشرح عن أهمية محطة عدلي منصور

01:16 م الأحد 16 أغسطس 2020
تربط 3 محطات.. الرئيس السيسي يستمع لشرح عن أهمية محطة عدلي منصور

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل، عن محطة عدلي منصور والتي تقع ضمن الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وقال والي، إن المحطة تكون من بوابة رئيسية، ومظلة معدنية وزجاج مقاوم للعوامل الجوية.

وتابع: "تحتوى محطة عدلى منصور على 3 محطات، الأولى عبارة عن الخط الثالث لمترو الانفاق، والثانية محطة القطار الكهربائئ (العاشر السلام -العاصمة الإدارية)، ومحطة السكة الحديد (القاهرة- السويس).

وأكد أن المحطة تتكون من موقف أتوبيس، كما تحتوى على ساحات انتظار بكثافة 400 سيارة، بجانب مجموعة من أنفاق المشاة، وطرق داخلية ومسطحات خضراء بمساحات كبيرة.

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