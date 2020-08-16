السيسي: مشروعاتنا بقروض.. ولازم نزود على الناس وإلا نبقى بنبيع ليكم الوهم

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن بعض المشروعات التي يجري تنفيذها في مصر ممولة من خلال الاقتراض الخارجي.

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه للمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، اليوم الأحد: النقطة اللي عايز أتكلم فيها، كمسئول معاكم إننا ننجح في مصر بكافة القطاعات اللي بنتكلم عليها مشروعات المترو والسكة الحديد كلها ممولة بقروض.. طيب إحنا عايزينكم تسددوا القروض دي ولا فوايدها؟.. لأ.. عايزين فقط نحافظ على كفاءة المرفق ده إنه يشتغل كويس، عايزين ناخد من الناس لكده فقط وأنا بأكد ده والناس هتفهمني كويس -معندناش خيار تاني وإلا هنكون بنبيع ليكم الوهم وبعد 5 أو 6 سنين المرفق ده ميبقاش صالح.

وتابع الرئيس: كنتوا قادرين تتحركوا من غير اللي بنعمله ده صحيح. ولكن لما أعمل حاجة حديثة تريحك وتساعدك وتليق بيك متقوليش متغليش.. لأ.. كامل (كامل الوزير.. وزير النقل) كان بيقولي 5 و7 جنيهات.. لأ لأ.. المظبوط علشان نقدر نعيش وعلشان الدولة تقدر تعيش، اللي بيحصل دلوقتي إننا متابعناش التطور في تكلفة التشغيل ونزود على الناس في السنين اللي فاتت.. مش هيحصل تاني.. جديد وقديم يا كامل.

وأوضح: كنا قولنا في يونيو مش هنغلي إلا لما تكون القطارات جديدة كاملة.. السنة الجاية مفيش عربية ولا جرار على السكة ولا السكة نفسها هتكون غير مطورة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، صباح الأحد.

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.

وتعد المحطة إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.

وتربط بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.

بث مباشر.. السيسي يفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق