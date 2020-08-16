السيسي: هناك أحياء لن يسمح بالبناء فيها نهائيا

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بضرورة الانتهاء من تقييم الموقف فيما يتعلق بقرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر وذلك خلال الفترة المتبقية من المدة المعلنة.

وقال السيسي، خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، اليوم الأحد: عايزين نكون نهينا كل الموضوعات المعلقة في 6 شهور بحيث في النهاية نقول لو كنا هنتصالح التصالح يكون تم تسديد الأموال، وأرجو الشهر المضاف لسداد جدية التصالح.

وتابع الرئيس: بنهاية الـ6 شهور فيه أراضي وأحياء لن يسمح بالبناء فيها تاني خلاص مينفعش وفيه هنسمح بدور أو 2 فقط، بقول ده علشان الناس تستعد لده، مش هيبقى فيه وسيلة تانية نحسن جودة الطرق أكتر من كده والزحام لا يمكن تحمله أكتر من كده.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، صباح الأحد.

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.

وتعد المحطة إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.

وتربط بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.

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