مطار القاهرة: وصول ومغادرة 112 رحلة تقل 14 ألف راكب.. اليوم

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن المطار يشهد على مدار اليوم الأحد، وصول 57 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 7 آلاف راكب من جنسيات مختلفة، ويغادر المطار 55 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 6884 راكبًا من جنسيات مختلفة.

وأضافت المصادر: يتم إنهاء إجراءات سفر ووصول نحو 14 ألف راكب على متن 112 رحلة جوية تسيّرها شركات دولية عربية والناقل الوطني "مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة؛ لرصد الركاب الذين تزيد درجات حرارتهم على المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة، ومتابعة شهادات تحليل PCR التي يحملها الركاب الأجانب فور وصولهم إلى المطار.