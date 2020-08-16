السيسي عن تعديات المواطنين: محدش يعمل في نفسه كده "شعب ومسئولين"

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحكومة حينما بدأت العمل على إنشاء محاور من بنها حتى جمصة كان الهدف من ذلك تسهيل الحركة عبر المحافظات.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، اليوم الأحد: طريق بنها المنصورة عايزين نعمل حاجة جيدة للناس علشان نساعدهم ونريحهم علشان التجارة والحركة على الطريق ونقل الحاصلات الزراعية للقاهرة والموانئ.

وتابع الرئيس: لو كان فيه احترام ومفيش تعدي على حرم الترعة أو الرياح ومحدش قرب منه مكناش هنبقى محتاجين نعمل كوبري بتكلفة مليار جنيه كنت كل اللي هعمله ميكلفش ربع التكلفة دي لكن لما ملقتش أعمل إيه سبنا التعدي وعملنا محور تاني خالص في الميه، محدش يعمل كده في نفسه مفيش بلد شعبها ومسئوليها يعملوا فيها كده ويسيبها بالطريقة دي.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، صباح الأحد.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.

وتربط بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.

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