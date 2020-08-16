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اليوم.. رئيس الطائفة الإنجيلية يلقي ثاني عظاته بعد أزمة كورونا بالإسكندرية

11:14 ص الأحد 16 أغسطس 2020
اليوم.. رئيس الطائفة الإنجيلية يلقي ثاني عظاته بعد أزمة كورونا بالإسكندرية

القس إندريه زكي

كتب- مصراوي:

يلقي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، ثاني عظاته ومشاركاته في الخدمة الروحية، اليوم الأحد، بكنيسة الإبراهيمية الإنجيلية بمحافظة الإسكندرية، بعد فترة انقطاع تجاوزت أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا العالمية، والتي أدت إلى تعليق كافة الخدمات والأنشطة الروحية، وذلك في إطار الجولة الرعوية لرئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بمختلف المحافظات، تشمل الإسكندرية والمنيا والإسماعيلية.

وألقى الدكتور القس أندريه زكي، أولى عظاته ومشاركاته في الخدمة الروحية بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بمحافظة القاهرة، يوم الأحد الماضي، مع اتخاذ ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية.

القس إندريه زكي الطائفة الإنجيلية أزمة كورونا الإسكندرية فيروس كورونا

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