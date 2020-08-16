"قطار كهربائي وفائق السرعة".. مدبولي: مصر بدأت تنفيذ جيل جديد من وسائل النقل الجماعي
كتب- محمد نصار:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر بدأت تنفيذ جيل جديد من وسائل النقل الجماعي التي يقتنيها العالم المتقدم ومنها القطار الكهربائي من قلب القاهرة من محطة عدلي منصور إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف مدبولي، خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، اليوم الأحد، أنه يجري إنشاء مشروع المونوريل والقطار فائق السرعة حيث ينتهي حاليا أعمال الطروحات المالية والفنية له ويربط من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط.
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