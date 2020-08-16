أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة شويكار تطبيع الإمارات وإسرائيل برشلونة وبايرن رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

قناة TeN تحتفل بعيد ميلاد الإعلامية قصواء الخلالي بحضور الإعلامي محمد فاروق والروائي عصام يوسف

01:22 ص الأحد 16 أغسطس 2020
قناة TeN تحتفل بعيد ميلاد الإعلامية قصواء الخلالي بحضور الإعلامي محمد فاروق والروائي عصام يوسف

قصواء الخلالي

احتفلت أسرة قناة "TeN" وفريق عمل برنامج "المساء مع قصواء" بعيد ميلاد الإعلامية قصواء الخلالى، بحضور الكابتن محمد فاروق، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق ومقدم برنامج "البريمو"، والروائى والإعلامى عصام يوسف، مقدم برنامج العباقرة.

وأحضرت أسرة "كعكة" كبيرة له احتفالا بها، وعبرت الإعلامية قصواء الخلالى عن سعادتها الكبيرة بالاحتفال.

وبرنامج "المساء مع قصواء" أول توك شو ثقافى، يهتم بمختلف أنواع الفنون والتاريخ المصرى القديم، ويضم العديد من الفقرات الثقافية والفنية، ويستضيف أعلام فى مختلف مجلات الإبداع، يذاع أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع فى تمام التاسعة مساء.

قناة Ten قصواء الخلالي

الخبر التالى:

الروائي عصام يوسف يهنئ قصواء الخلالي بعيد ميلادها على الهواء والاعلامية ترد: أحرجتني!

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96220

    عدد المصابين

  • 57858

    عدد المتعافين

  • 5124

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 21297048

    عدد المصابين

  • 14075982

    عدد المتعافين

  • 761576

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان