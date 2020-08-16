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اليوم.. فرقة النيل للآلات الشعبية تستأنف حفلاتها في بيت السحيمي

02:00 ص الأحد 16 أغسطس 2020
اليوم.. فرقة النيل للآلات الشعبية تستأنف حفلاتها في بيت السحيمي

فرقة النيل للآلات الشعبية تستأنف حفلاتها في بيت ال

(مصراوي):

تبدأ فرقة النيل للآلات الشعبية، التابعة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، استئناف حفلاتها في بيت السحيمي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بداية من مساء اليوم الأحد.

وتقدم فرقة النيل للآلات الشعبية حفلاتها في السابعة والنصف مساء يوم الأحد من كل أسبوع، مع مراعاة كافة إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي والالتزام بنسبة حضور 25% من عدد المشاهدين.

بيت السحيمي فرقة النيل

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