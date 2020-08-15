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​البابا تواضروس يهنئ بعيد العذراء غدًا على الفضائيات المصرية.. ويتحدث عن الاستعداد للسنة القبطية الجديدة

11:45 م السبت 15 أغسطس 2020
​البابا تواضروس يهنئ بعيد العذراء غدًا على الفضائيات المصرية.. ويتحدث عن الاستعداد للسنة القبطية الجديدة

البابا تواضروس الثاني

(مصراوي):

يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في العاشرة والنصف من صباح غدٍ الأحد، كلمة للشعب على الهواء مباشرة عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية، في إطار عظة الأحد الأسبوعية والتي تذيعها قناة (أون تي ڤي).

ويهنئ البابا خلال كلمته أبناء الكنيسة بعيد السيدة العذراء، والذي يحل يوم السبت المقبل، كما يتحدث عن الاستعداد الروحي للسنة القبطية الجديدة والتي تبدأ في الحادي عشر من سبتمبر المقبل.

وألقى قداسة البابا أولى عظات الأحد على القناة ذاتها، يوم الأحد 29 من مارس الماضي، ثم توالى على إلقاء العظة عدد من أحبار الكنيسة.

ويتولى الكاتب الصحفي أشرف صادق نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية.​

?البابا تواضروس الفضائيات المصرية قناة أون تي ?ي عيد العذراء

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