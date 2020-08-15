ليس لأغراض سياسية ونعتذر.. "الأطباء" تصدر بيانًا عن نعي عصام العريان
كتب- أحمد جمعة:
أصدرت نقابة الأطباء بيانًا مساء السبت، بشأن الجدل الذي أثير عقب نشرها بيان تنعى فيه الدكتور عصام العريان عضو جماعة الإخوان الإرهابية، وعضو مجلس النقابة الأسبق.
وقالت النقابة إن النشر لم يتم لأي غرض سياسي تنأى النقابة عن الدخول فيه.
واعتذرت النقابة عن إثارة مشاعر أسر الشهداء و الأطباء الذين تناولوه بتحفظ واستياء ملحوظ، وفق البيان.
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