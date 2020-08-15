في افتتاح أسبوع العلوم العربي.. رئيس "البحث العلمي" يؤكد أهمية نشر وتبسيط العلوم لغیر المتخصصين

(مصراوي):

أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أهمية نشر وتبسیط العلوم للجمهور العام غیر المتخصص في جمیع أنحاء الوطن العربي.

جاء ذلك، في كلمته خلال حفل افتتاح أسبوع العلوم العربي الذي انطلق عبر تطبيق "زووم"، وهو أكبر احتفالية افتراضية للعلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي، بمشاركة الدكتور عیسى بستكي رئیس جامعة دبي، والشیخة سهیلة الصباح، الرئیس الفخري للبرنامج الأممي لتمكین المرأة العربیة للعمل في المنظمات الدولیة من دولة الكویت، كما شارك عالم الجيولوجيا المصري فاروق الباز من خلال فيديو مسجل، والأميرة سمية بنت الحسن، رئیس مجلس أمناء جامعة الأمیرة سمیة للتكنولوجیا، ورئیس الجمعیة العلمیة الملكیة بالأردن.

وقال رئيس الأكاديمية، إنه بات من الضروري القاء الضوء على الدور المهم الذي تقوم به مؤسسات البحث العلمي ما يساعد علي اقناع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم جهود البحث العلمي، خاصة في الأونة الأخيرة فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد؛ ما يحقق التكامل والتعاون والوصول إلى انجاز فعلي على أرض الواقع.

وعرض صقر دور الأكاديمية في تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعم التكنولوجيات البازغة والذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات الكبيرة، مشيرًا إلى جهود الأكاديمية في نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتبسيط العلوم من خلال نظام مؤسسي.

وأضاف أن الأكاديمية تعد من أكبر دور النشر في المنطقة العربية وأفريقيا في مجال المراجع والمجلات العلمية؛ كما تصدر "مجلة العلم" منذ عام 1976 وهى مجلة علمية شهرية ومستمرة حتى الآن.

وسلط الضوء على بعض برامج الأكاديمية لنشر الثقافة العلمية والتعليم الإبداعي منها برنامج جامعة الطفل، وبرنامج المسابقات التليفزيوني "القاهرة تبتكر"، ومسابقة مختبر الشهرة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، ومسابقة الجدران المتساقطة بالتعاون مع الجانب الألماني، لافتا إلى مسلسل الكارتون ثلاثي الأبعاد "الأزهر" والذي يعرض في رمضان من كل عام، وأيضا مسلسل "نور وبوابة التاريخ" الحاصل علي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم كأفضل عمل عربي.

​