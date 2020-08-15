رئيسة "القومي للترجمة": هناك كتب تضع السم في العسل وتروج لقيم مرفوضة مثل "المثلية"

(مصراوي):

قالت الدكتورة علا عادل، رئيس المركز القومي للترجمة، إن هناك بعض الكتب من إصدارات المركز تصدر ولا تبيع إلا عشرات النسخ فقط، ولذلك فالمركز سيعيد تشكيل لجان فحص الكتب

وأضافت علا في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" أن القرار الجديد الخاص بالتعاقد مع اللجان الفنية لن يسبب وضع رقابة أو قيود على المترجمين، وأن القرار يخص فقط الأشكال الصارخة الخارجة عن الأعراف، فهناك بعض الكتب تروج لبعض المظاهر الخارجة عن المجتمع مثل "المثلية الجنسية"

وتابعت رئيس المركز القومي للترجمة، أنها كمترجمة مع عرض وجهة نظر الآخر والتعرف على الثقافات المختلفة، مشددة على أن قرارها لن يكون مصادر للفكر، لكن هناك بعض الكتب التي تضع السم في العسل وتعرض لقيم تتعارض تمامًا مع كل القيم المجتمعية والتي من غير المسموح الترويج لها.

وأتمت الدكتورة علا عادل، أن القرار تجربة، موضحة: "دعونا نجرب القرار، وسنكون على استعداد لنشر أي فكرة قابلة للنقد والعرض والرد عليها".

وأصدر المركز اليوم السبت، بيانًا أعلن فيه الشروط الجديدة للجان الفنية، لاختيار الأعمال المترجمة، وتتضمن الشروط الآتية: ألا يكون قد سبق صدور ترجمة للكتاب، أن يكون العمل المعروض للترجمة من اللغة الأصلية وليس عبر لغة وسيطة، تتراوح صفحات الكتاب بين 60 وحتى 500 صفحة، مع إمكانية استثناء هذا الشرط إن كان الكتاب جزء من الكتب التراثية أو في حالة ترجمة الموسوعات والمعاجم، وأن يكون الكتاب حديثًا، ولم يمر على نشره أكثر من 5 سنوات، مع مراعاة ألا يتعارض الكتاب مع الأديان، أو القيم الاجتماعية والأخلاق والأعراف، وألا يكون المترجم متعاقدًا على ترجمة كتاب آخر مع المركز في الوقت نفسه،

بالإضافة إلى أن يتقدم المترجم بنسخة أصلية من الكتاب المراد ترجمته، وأن يقدم المترجم ملخصًا لا يقل لا يقل عن 500 كلمة يوضح نبذة عن مؤلف العمل الأصلي وأهمية الكتاب.