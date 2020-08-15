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ضبط 98 ألف دولار مع راكب قادم من جنوب السودان في المطار

10:16 م السبت 15 أغسطس 2020
ضبط 98 ألف دولار مع راكب قادم من جنوب السودان في المطار

ضبط 98 ألف دولار مع راكب قادم من جنوب السودان

كتب- محمد عبيد:


أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 98 ألف دولار مع راكب مصري فور وصوله من جنوب السودان، أخفاها داخل حقائبه وبين جيوب سحرية لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمبالغ المالية دون الإفصاح عنها، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وأثناء انهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من جوبا، اشتبه أحمد علي مدير الجمرك في راكب مصري حاول الخروج مسرعًا وسط الركاب، وبسؤاله أكد أنه لا يحمل أي متعلقات تستحق الجمارك ومعه أوراق العمل فقط، قام محمود عبدالمولي مأمور الجمارك تحت إشراف أحمد سيد رئيس قسم الجمارك بتفتيش الراكب، وتم العثور معه على 98 ألف دولار داخل ملفات ورقية بحقائبه، وحوالي مليون ونصف جنيه مصري.

وأمر حسين هيكل نائب مدير الإدارة بالجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب، وتسليمه 10 آلاف دولار فقط طبقًا للقانون وتحرير محضر جمركي بالمبالغ الباقية لاتخاذ الإجراءات القانونية معه.

جنوب السودان جمارك مطار القاهرة الدولي مطار القاهرة تهريب أموال

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