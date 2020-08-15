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مصر للطيران تطالب الركاب الأجانب بتقديم تحليل "PCR" قبل السفر

07:32 م السبت 15 أغسطس 2020
مصر للطيران تطالب الركاب الأجانب بتقديم تحليل "PCR" قبل السفر

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

طالبت شركة مصر للطيران الركاب الأجانب (غير حاملي جواز سفر مصري) اعتبارًا من اليوم السبت، بضرورة تقديم ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم السبت، إنه يُستثنى من هذا القرار السائحون العرب أو الأجانب القادمون بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات (شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح) والركاب الترانزيت إلى المطارات المذكورة.

وبدأت وزارة الطيران المدني، اليوم السبت، تنفيذ قرار حظر دخول القادمين إلى مصر دون ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

شركة مصر للطيران تحليل PCR فيروس كورونا

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