حدث في 8 ساعات| موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة الـ500 جنيه.. وتفاصيل زلزال أسوان

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق أحدث المعايير الإنشائية في العاصمة الإدارية الجديدة، ومجلس الوزراء، يقرر مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء إلى 15 سبتمبر المقبل، ومصادر بوزارة الصحة تكشف أكثر المحافظات تسجيلًا لوفيات كورونا، وتفاصيل انهيار عقار بشارع قصر النيل.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: