المخابرات العامة تنعى سمير الإسكندراني: "قدم لوطنه خدمات جليلة"
(مصراوي):
أصدرت المخابرات العامة بيانًا نعت فيه الفنان الراحل سمير الإسكندراني الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة عن عمر ناهز الـ82 سنة بعد صراع مع المرض.
وقالت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. المخابرات العامة المصرية تنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير الإسكندراني، الذي قدم لوطنه خدمات جليلة جعلت منه نموذجًا فريدًا في الجمع بين الفن الهادف الذي عرفه به المصريون، وبين البطولة والتضحية من أجل الوطن... رحم الله الفقيد، وأسكنه فسيح جناته، وللأسرة خالص العزاء".
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