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بتوجيهات السيسي.. مصر تكثف الجسر الجوي لإرسال مساعدات عاجلة للبنان

05:26 م السبت 15 أغسطس 2020
بتوجيهات السيسي.. مصر تكثف الجسر الجوي لإرسال مساعدات عاجلة للبنان

طائرات المساعدات الرابعة إلى لبنان

(مصراوي):

وصلت إلى مطار بيروت الدولي، اليوم السبت، مجموعة من طائرات النقل العسكرية في رحلتها الخامسة، وعلى متن أحدها نخبة من الأطباء والاستشاريين والمختصين في الجامعات المصرية وجامعة الأزهر، من التخصصات الطبية المختلفة، والمقرر انضمامهم للعمل في المركز الصحي للجامعة العربية ببيروت.

كما ضمت الرحلة شحنة كبيرة من الأدوية والمواد الغذائية الضرورية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة.

وأعرب الجانب اللبناني عن عميق شكره وامتنانه لمصر قيادة وحكومة وشعبًا على موقفها الداعم والمستمر للجمهورية اللبنانية في مختلف المجالات، واستمرار الجسر الجوي منذ بداية الأزمة وحتى الآن، وتأتي تلك المساعي المصرية تأكيدًا لمساندة مصر الدائمة للبنان للعبور من أزمته الحالية.

مساعدات عاجلة للبنان مطار بيروت الدولي ببيروت لبنان جامعة الأزهر الجامعات المصرية

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