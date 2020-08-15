تُزيد المخزون ٩ أشهر.. "التموين" تبدأ إنشاء مستودعات استراتيجية لتخزين السلع الأساسية

كتب- محمد سامي:‏‪‪

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه تم البدء في طرح 4 فرص استثمارية جديدة بنهاية الشهر الجاري؛ لبدء إنشاء المستودعات الاستراتيجية المقرر تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 7 محافظات؛ بغرض ضمان توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية الأساسية وغيرها من السلع الأخرى؛ بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي.



جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم السبت، في حضور أكبر تجمع من الشركات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في قطاع التخزين واللوجستيات وإدارة المخزون باستخدام أحدث الوسائل والتكنولوجيات العالمية في قطاع التجارة‪.



‏‪‪وقال الدكتورعلى المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم الانتهاء من المواصفات الفنية للمستودعات الاستراتيجية، وجار طرحها على كبار المطورين، وإن التكلفة الاستثمارية لإنشاء هذه المستودعات العملاقة تصل إلى 3 مليارات جنيه لكل مستودع استراتيجي بإجمالي تكلفة تقدر بـ21 مليار جنيه لعدد 7 مستودعات؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث وجه بالاستمرار في تأمين وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية علي مدار العام، وهو ما تقوم به الوزارة حاليًّا لتوفير كل السلع للمواطنين بشكل مستمر، وإن إنشاء مثل هذه المخازن الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمده تصل إلى 8 أو 9 أشهر‪ .



ووجه المصيلحي بتخصيص أجزاء داخل المستودعات الاستراتيجية؛ لتشمل المجمدات والمبردات بجانب أيضًا السلع الأساسية الأخرى.