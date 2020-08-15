قرار جديد لدير العذراء بجبل أخميم بشأن زيارات هذا الأسبوع وموعد "المعمودية"



مصراوي

قال دير السيدة العذراء بجبل أخميم إنه سيتم فتح باب الزيارات هذا الأسبوع بدءًا من السابعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، على أن لا يسمح بالمبيت أو الوجود بعد هذه المواعيد.



وأكد الدير، في بيان له اليوم السبت، حمل توقيع الأنبا متاؤس أسقف ورئيس الدير، أن المعمودية ستبدأ في السادسة والنصف صباحًا طوال الأسبوع، بينما يقام قداس واحد يوم عيد السيدة العذراء صباح السبت 22 أغسطس الساعة الثامنة مساء.



وبدأ الأقباط الأرثوذكس، الجمعة الماضية، صوم السيدة العذراء مريم والذي يستمر لمدة 15 يومًا، ينتهي في 22 أغسطس الجاري، والذي يعد من أصوام الدرجة الثانية المسموح فيها بتناول السمك.



ويحرص الشعب القبطي على صوم تلك الفترة كاملة؛ تقديرًا لمكانة السيدة العذراء مريم، حيث يمتنع الأقباط عن تناول اللحوم ويكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط، بينما يصوم البعض هذا الصيام بمأكولات بماء وملح فقط، حتى الزيوت يمتنعون عن تناول المأكولات بها.



واستعدت مختلف الكنائس والأديرة لصوم السيدة العذراء، وذلك بإقامة القداسات الإلهية بالكنائس المختلفة بالإبراشيات، والتي استأنفت القداسات الإلهية تزامنًا مع صوم السيدة العذراء مريم بإجراءات احترازية مشددة، بحيث تكون القداسات يومية؛ لإتاحة أكبر مشاركة للأقباط في صلوات القداسات الإلهية خلال الصوم.



وفرضت الكنائس إجراءات التسجيل لحضور القداسات الإلهية، بالإضافة إلى تشديدها على التزام الأفراد بارتداء الكمامة خلال صلواتهم بالقداس الإلهي، مع عدم تركها إلا عند التناول، بينما أعلنت عدة أديرها فتح أبوابها للمصلين طوال فترة الصوم لحضور القداسات وزيارة المزارات؛ إذ أعلن الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، فتح دير السيدة العذراء مريم بدرنكة لاستقبال الزيارات خلال فترة صوم العذراء، مشيرًا إلى أن الدير سوف يستقبل أعدادًا محدودة من الزوار خلال العام الحالي؛ للحد من التجمعات، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن الزيارات تبدأ يوميًّا خلال فترة صوم العذراء مريم بدير درنكة ابتداءً من 6 صباحًا حتى 11 مساءً كل يوم بفترة الصوم، تتخللها صلوات قداسين وتسبحة بشكل يومي.



واستعدت الكنائس للصوم بإجراءات مختلفة هذا العام؛ حيث كان من المعروف أن تنظم الكنائس نهضة العذراء، والتي تقام في المساء وتشمل التمجيدات للسيدة العذراء، ولكن لجأ أغلب الكنائس هذا العام إلى إلغاء النهضة منعًا للتجمعات وتنظيمها عبر تطبيق zoom فقط؛ لمشاركة الشعب بها، مع الاكتفاء بإقامة القداسات في الصباح الباكر.