بعد مد فترة رسوم الجدية.. ننشر مقابل التصالح في مخالفات البناء بالتبين

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 3967 لسنة 2020 بشأن تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بعدد من أحياء المنطقة الغربية، للتيسير على المواطنين.

ويأتي هذا التخفيض في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات تصالح على المخالفات الخاصة بهم وتقنين أوضاعها وفقا للقانون.

وتنتهي المهلة الممنوحة من قبل الحكومة للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر المقبل، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المهلة لمدة عام آخر.

وقرر مجلس الوزراء اليوم السبت مد فترة سداد رسوم جدية التصالح في المخالفات حتى 15 سبتمبر المقبل بدلا من نهايتها اليوم 15 أغسطس.

وينشر مصراوي أسعار التصالح الجديدة في حي التبين على النحو التالي:

أولًا.. منطقة (أ)

المستوى الأول ويشمل شارع كورنيش النيل بعرض 25 مترًا، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 300 جنيه للسكني و1000 جنيه للتجاري و350 جنيها للإداري و250 جنيهًا للصناعي و1000 جنيه لأخرى.

المستوى الثاني ويشمل الشوارع بجانب شارع كورنيش النيل بعرض 15 م والشوارع خلف كورنيش النيل بعرض 15 م، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 200 جنيه للسكني و800 جنيه للتجاري و300 جنيه للإداري و200 جنيه للصناعي و800 جنيه لأخرى.

ثانيًا.. المنطقة (ب)

المستوى الأول ويشمل الشوارع الرئيسية من 10 لـ15 م، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 175 جنيهًا للسكني و350 جنيها للإداري و250 جنيهًا للتجاري و175 جنيهًا للصناعي و350 جنيها لأخرى.

المستوى الثاني ويشمل الشوارع الجانبية والخلفية بعرض 10م وأقل، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 100 جنيه للسكني و250 جنيهًا للتجاري و100 جنيه للإداري و150 جنيهًا للصناعي و250 جنيهًا لأخرى.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

المستوى الأول ويشمل الشوارع أقل من 10 م، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 70 جنيها للسكني و150 جنيهًا للتجاري و70 جنيها للإداري و100 جنيه للصناعي و150 جنيهًا لأخرى.

المستوى الثاني ويشمل أراضي زراعية عليها مباني سكنية بعرض أفل من 10م، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 50 جنيهًا للسكني و100 جنيه للتجاري و70 جنيها للإداري و150 جنيهًا للصناعي و100 جنيه لأخرى.

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