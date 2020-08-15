لمتابعة إجراءات فحص الشحنات الخطرة.. وزير الطيران يتفقد قرية البضائع بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، اليوم السبت، في زيارة مفاجئة، مقر قرية البضائع بمطار القاهرة الجوي، وشركة "مصر للطيران للشحن الجوي"، وشركات الشحن الأخرى؛ لمتابعة توصيات اللجنة العليا التي وجه الوزير بتشكيلها لحصر وفحص كل الشحنات والحاويات وساحات التخزين لنقل المواد الخطرة بعيداً عن محيط المطار والوجود السكاني، في إطار الزيارات المفاجئة التي يقوم بها لمتابعة التوصيات والإجراءات الاحترازية العاجلة التي اتخذتها الوزارة.

وتفقد منار مخازن الحاويات وساحات التخزين، وكذا مخازن الشحنات الخطرة بقرية البضائع، واطمئن على سير العمل، وتابع خطة تنفيذ التدابير الاحترازية التي اتخذتها اللجنة، وما تم إعداده من بيانات ومعلومات أولية عن تصنيف البضائع من قِبل سلطة الطيران المدني، وكذا استعراض البيانات الشاملة والمعلومات المهمة عن أنواع المخازن وأساليب التأمين وإجراءات السلامة وفقاً لنوعية البضائع وتصنيفاتها؛ وبخاصة الحاويات الخطرة القابلة للاشتعال.

واطلع وزير الطيران المدني على الطرق والأساليب الآمنة لنقل تلك الشحنات؛ بما يكفل تحقيق أعلى درجات سلامة الأفراد والحفاظ على حماية وأمن المنشآت الحيوية والوجود السكاني.

والتقى منار عدداً من العاملين بقرية البضائع وشركة مصر الطيران للشحن الجوي، واستمع إلى آرائهم، وتابع معهم سير العمل داخل القرية، موجهًا بتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية الدقيقة والصارمة التي يجب الالتزام بها حيال التعامل مع المواد الخطرة وكذ الإفراج عنها فوراً أو نقلها إلى أماكن تخزين آمنة.

وطالب وزير الطيران المدني بمراجعة أعمال اللجنة بشكل دوري ودائم على مستوى كل ساحات التخزين وقرية البضائع وجميع المخازن بالمطارات المصرية.

كما تفقد منار مخازن البضائع وساحات التخزين لشركة القاهرة للشحن الجوي، إحدى الشركات المسؤولة عن تقديم خدمات المناولة لشركات الطيران؛ حيث اطمأن على تطبيق المعايير الاحترازية العاجلة واتخاذ كل إجراءات السلامة والوقاية؛ لضمان جودة مناولة وتخزين السلع والشحنات.

ووجه الوزير محمد منار بضرورة التدقيق التام وتوفير كل الوسائل الأمنية؛ لضمان أقصى مستوى أمان في تخزين ونقل البضائع.

وتوجه منار إلى هنجر ٨٠٠٠ ومجمع المخازن الفنية ومجمع ورش عمرة الوحدات الميكانيكية التابعة لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وتفقد سير العمل داخل الهنجر والأداء والخدمات الفنية والتكنولوجية التي تقدم للعملاء من شركات الطيران المختلفة.

وتابع وزير الطيران المدني أعمال الصيانة التي تتم لعدد من الطائرات داخل الهنجر، واطمأن على تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ للحفاظ على سلامة وصحة العاملين، كما وجه بضرورة الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، فضلاً عن تقديم أفضل الخدمات للعملاء.