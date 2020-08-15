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الترخيص إلكترونيًّا.. "الأعلى للإعلام" يكشف عن توجهه الجديد ومخاطبة وسائل الإعلام سرعة التقنين

02:11 م السبت 15 أغسطس 2020
الترخيص إلكترونيًّا.. "الأعلى للإعلام" يكشف عن توجهه الجديد ومخاطبة وسائل الإعلام سرعة التقنين

كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام

كتب- مصراوي:
قال صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يتجه لتطبيق نظام ترخيص وسائل الإعلام إلكترونيًّا بناءً على ما حدده المجلس بشأن هذا الأمر لدرء الشبهات، لافتًا إلى أن المجلس يتواصل حاليًّا مع وزارة الاتصالات لعمل نوافذ رقمية لتسهيل عملية التقديم أونلاين.

وأضاف الصالحي، خلال حديثه إلى لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أن عملية التقديم حاليًّا تتم بصورة عادية من خلال تقديم أوراق الترخيص للأمانة العامة للمجلس، بينما يكون الجانب الإلكتروني القائم حتى الآن متمثلاً في معرفة الأوراق والمستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، وما زلنا ننتظر الانتهاء من النوافذ الإلكترونية لتسهيل إجراءات التقديم أونلاين.

وكشف وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن أن المجلس خاطب كل وسائل الإعلام مجددًا؛ لسرعة التقدم بأوراقها لترخيص أو تقنين أوضاع مختلف الوسائل الإعلامية، وذلك بعدما أعلن المجلس مدّ مهلة تقنين الأوضاع 3 أشهر.

الأعلى للإعلام صالح الصالحي ترخيص وسائل الإعلام

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