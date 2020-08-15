ننشر جداول امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية وجدولي الإعدادية والثانوية للبعوث (الدور الثاني للعام الدراسي 2019 /2020م، والتي تبدأ من يوم السبت الموافق 12 سبتمبر2020، بواقع مادتين في اليوم الواحد.

وأكد وكيل الأزهر على أنه تم وضع الجدول بدقة عالية حتى يتنسى للطلاب المراجعة والاستذكار، والاستعداد جيدًا للامتحانات، متمنيًا التفوق والنجاح للجميع .

وأعلن الشيخ صالح عباس، أن نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدور الأول للقسم العلمي بلغت 72%، بينما بلغت نسبة القسم الأدبي 64%، بنسبة نجاح عامة 67.66%، من إجمالي المتقدمين وعددهم 115443 طالبًا حيث حضر منهم 113987 طالبًا، وبلغت نسبة نجاح العلوم الإسلامية 100%.

وكانت قد بلغت النسبة المئوية للنجاح العام الماضي 2018/ 2019 (49.98)% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبي 41.78% أما القسم العلمي 67.78%.