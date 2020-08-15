محافظ القاهرة: تسكين الأسرتين المتضررتين من عقار قصر النيل بالأسمرات

كتب- محمد نصار:



وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بتسكين الأسرتين المتضررتين من عقار قصر النيل المنهار بمساكن الأسمرات بشقتين مجهزتين بالكامل.



وقرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار رقم 50 شارع قصر النيل المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.



كان محافظ القاهرة انتقل على الفور لموقع العقار المنهار وأشرف على عمليات الإنقاذ مع تواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع الحادث والإسعاف والحماية المدنية وقيادات المحافظة والقيادات الأمنية واللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والسكرتير العام والمساعد لمحافظة القاهرة وياسر عبدالعزيز رئيس حي عابدين.



العقار المنهار مسجل طراز معماري وصادر له قراري تنكيس ومحضر عدم تنفيذ ويقع على مساحة 1500 متر مكون من أرضي وأربعة أدوار ويوجد به شركة صرافة ومعرض موبيليا مغلق بالدور الأرضي ومحلات ملابس ومكاتب إدارية وتجارية، وتم فصل كافة المرافق عنه فور وقوع الانهيار.



وأسفرت عمليات الإنقاذ بموقع عقار قصر النيل المنهار حتى الأن عن إنقاذ 14 شخصا وإسعاف 2 بموقع الانهيار وتم نقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر لتلقي العلاج اللازم.