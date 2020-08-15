رئيس "تنمية التجارة الداخلية" يكشف عن 5 محددات لإنشاء مستودعات تخزين السلع الاستراتيجية



كتب- محمد سامي:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه تم مناقشة تطورات مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل منظومة متكاملة من المستودعات الاستراتيجية للتخزين السلعي على مستوى الجمهورية، كشبكة ضمان لدعم وإمداد لوجستي لكل القطاعات الاستهلاكية.



جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم السبت، بحضور أكبر تجمع من الشركات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في قطاع التخزين واللوجستيات وإدارة المخزون باستخدام أحدث الوسائل والتكنولوجيات العالمية في قطاع التجارة‪.



ولفت عشماوي إلى أن اختيار مواقع تلك المستودعات الاستراتيجية يتم وفقًا لمحددات فنية؛ أهمها أن يكون بالقرب من شبكة المحاور الرئيسية والموانئ البحرية والجافة، لضمان سهولة النفاذ إلى المخازن التعبوية، وكذا إقامتها على نطاق جغرافي يضمن أفضل وأسرع وأكفأ تغطية للسلع وإمداداتها على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تصميم لهذه المستودعات وفق أحدث النظم العالمية في قطاع المستودعات واللوجستيات وسلاسل الإمداد، وبما فيها ميكنة منظومة التخزين والإمداد باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية الذكية.

يأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة والتي تسعى دائماً إلى توفير كل عناصر نجاح المشروعات الاستراتيجية واستدامتها وضمان فاعليتها إنشائيًّا وإداريًّا وتشغيليًّا‪.



وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية البدء في طرح 4 فرص استثمارية جديدة بنهاية الشهر الجاري؛ لبدء إنشاء المستودعات الاستراتيجية المقرر تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في 7 محافظات؛ بغرض ضمان توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية الأساسية، وغيرها من السلع الأخرى؛ بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي.

