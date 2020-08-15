إنقاذ 14 شخصا في عقار قصر النيل المنهار ونقل 2 للمستشفى
كتب- محمد نصار:
قالت محافظة القاهرة، إنه تم انقاذ 14 شخصا وإسعاف 2 بموقع عقار قصر النيل المنهار حتى الأن ونقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر.
وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة القاهرة بلاغا يفيد بانهيار عقار في شارع قصر النيل.
وانتقل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على الفور لموقع العقار رقم 50 بشارع قصر النيل والذي انهار منذ قليل وجاري عمليات الإنقاذ للسكان.
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