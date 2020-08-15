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الصحة: إرسال ٢٢ طن أدوية وألبان أطفال من مصر إلى السودان

12:30 م السبت 15 أغسطس 2020
الصحة: إرسال ٢٢ طن أدوية وألبان أطفال من مصر إلى السودان

وزيرة الصحة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إرسال شحنة من المساعدات، أمس الجمعة، إلى جمهورية السودان، شملت ٢١ طنًا من ألبان الأطفال على متن طائرتين عسكريتين.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه سيتم إرسال شحنة أخرى خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم إلى الخرطرم، تشمل طن و٣٢٥ كجم من الأدوية الأساسية للأطفال هدية من مصر دعمًا للمنظومة الصحية بجمهورية السودان الشقيقة.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توجهت صباح السبت، ضمن وفد وزاري رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى السودان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ياتي ذلك في إطار تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين واستكمالًا لمبادرة الرئيس السيسي لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا"، بحسب البيان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم إرسال فريق طبي يضم عددًا من الاستشاريين و الصيادلة و أخصائي المعامل يوم الإثنين القادم إلى جمهورية السودان، في إطار مبادرة الرئيس السيسي لعلاج مليون أفريقي من ڤيروس سي، حيث سيتم إرسال جهازي PCR لدعم وتطوير معامل كل من مستشفى ابن سيناء ومستشفى مجمع الشرطة، مضيفًا أنه سيتم إرسال أيضًا شحنة من الأدوية لعلاج ١٥٠ ألف مصاب سوداني من فيروس سي، وعدد 10 آلاف كاشف للفيروس.

وأضاف أنه سيتم تفعيل المبادرة في خمسة مراكز طبية حيوية بالعاصمة السودانية (الخرطوم)، تشمل كلًا من (مركز ابن سيناء، مركز مجمع الشرطة، مركز سوبا، مركز أم دورمان، ومركز العلياء)، لافتًا إلى أن الفريق الطبي المصري يستمر في العمل في المبادرة هناك لمدة ١٥ يومًا لتقديم كافة الخدمات التشخيصية و العلاج بالمجان.

وتابع أن الفريق الطبي المصري سيقوم بتدريب الكوادر السودانية على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية، وتقييم المكتشف إصابتهم وتطبيق بروتوكولات العلاج، موضحًا أن التدريب سيشمل الأطباء والصيادلة و مسئولي معامل التحاليل، بحيث يتم نقل تجربة وخبرة مصر في المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة" للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، إلي جمهورية السودان.

هالة زايد وزارة الصحة والسكان السودان مصر

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