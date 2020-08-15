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"بداخله سكان وإنقاذ 18 شخصاً".. ننشر صور عقار قصر النيل المنهار (محدث)

12:17 م السبت 15 أغسطس 2020
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  • عرض 18 صورة
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كتب- محمد نصار:

تصوير- علاء أحمد

انهار العقار رقم 50 بشارع قصر النيل، صباح اليوم، في ظل تواجد السكان بداخله، ما أسفر عن وجود عدد من المصابين.

وقالت محافظة القاهرة، إنه تم إنقاذ 14 شخصا وإسعاف 2 بموقع عقار قصر النيل المنهار حتى الآن، ونقِل 2 لمستشفى أحمد ماهر.

وانتقل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على الفور لموقع العقار رقم 50 بشارع قصر النيل.

وأخلت أجهزة الأمن 3 عقارات مجاورة للعقار المنهار، حرصًا على سلامة سكانها.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بسلالم هيدروليكية لإنقاذ العالقين داخل العقار المنهار؛ وتمكن رجال الإنقاذ من إخراج عدد من المواطنين.

فيما انتقل فريق من نيابة قصر النيل، لمعاينة العقار وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

ومن جانبه كشف اللواء إبراهيم عوض، المتحدت باسم محافظة القاهرة، أن المبنى المنهار قديم ومُسجل "تراث معماري".

وقال عوض، خلال تصريحات تليفزيونية، إن العقار أغلبه محلات ومكاتب إدارية وورش تصنيع، وتمكنت العمليات من إنقاذ 11 عاملًا وصاحب شقة من الأدوار التي لم تنهار بالعقار، ويحتمل وجود اثنين تحت الأنقاض لكن ذلك غير مؤكد.

وأشار المتحدث باسم محافظة القاهرة إلى أن الانهيار لم يؤثر على العقارت المجاورة، وهناك لجنة هندسية تباشر عملها لمعرفة أسباب الانهيار والتأكد من سلامة العقارات المجاورة.

عقار قصر النيل انهيار عقار انقاذ العالقين الحماية المدنية

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