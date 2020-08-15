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اليوم .. مصر الطيران تسير 38 رحلة دولية تقل 4 الاف راكب

08:56 ص السبت 15 أغسطس 2020
اليوم .. مصر الطيران تسير 38 رحلة دولية تقل 4 الاف راكب

أرشيفية

كتب - محمد عبيد

تسير شركة مصر للطيران اليوم السبت ، رحلاتها إلى 38 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 4 الاف راكب وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .

قالت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (امستردام، أثينا، بروكسل، باريس، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونيخ، البحرين، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، برلين، نيويورك، كوبنهاجن ، بغداد) ورحلتين جويتين إلى (دبي وأبو ظبي) ، ورحلة استثنائية إلى كل من (أبها، تونس، الدمام، جدة، المدينة المنورة) ، بالإضافة إلى ٣ رحلات داخلية إلى (شرم الشيخ) ورحلة داخلية واحدة إلي كل من (الغردقة والأقصر) ، ورحلات الشحن الجوى تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4 الاف راكب.

من جانبها اتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

شركة مصر للطيران رحلات جوية الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا

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