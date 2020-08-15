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اليوم.. بدء قرار حظر دخول الأجانب بدون تحليل "PCR" سلبي

01:46 ص السبت 15 أغسطس 2020
اليوم.. بدء قرار حظر دخول الأجانب بدون تحليل "PCR" سلبي

الحجر الصحي المطار

كتب- محمد عبيد:
تبدأ وزارة الطيران المدني، اليوم السبت، تنفيذ قرار حظر دخول القادمين إلى مصر دون ما يفيد إجراء تحليل "PCR" للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

وكانت الوزارة أوضحت أن هذا القرار يسري على الأجانب فقط (غير حاملي الجنسية المصرية)، كما يستثنى من القرار السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح، وكذلك ركاب الترانزيت إلى تلك المطارات.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​

وزارة الطيران المدني حظر دخول الأجانب تحليل PCR فيروس كورونا مصر

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