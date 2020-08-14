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قامة من قامات السينما المصرية.. المجلس القومى للمرأة ينعى الفنانة شويكار

11:46 م الجمعة 14 أغسطس 2020
قامة من قامات السينما المصرية.. المجلس القومى للمرأة ينعى الفنانة شويكار

الدكتورة مايا مرسي

كتبت- نور العمروسي:
نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، الفنانة القديرة الراحلة شويكار، التي وافتها المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى، عن بالغ حزنها لوفاة الفنانة القديرة شويكار التي تعد قامة فنية كبيرة من قامات السينما المصرية، و حياتها الفنية ثرية بالعديد من الأعمال الهامة في تاريخ السينما المصرية والعربية.

وقدمت الدكتورة مايا مرسى التعازي والمواساة إلى أسرة الفنانة الراحلة وجميع أصدقائها ومحبيها وعشاق فنها الراقي والمحترم، داعية الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وجمهورها ومحبيها الصبر والسلوان.​

مايا مرسي المجلس القومي للمرأة شويكار وفاة شويكار

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