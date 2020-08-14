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الغردقة تستقبل أول رحلة طيران من دولة مقدونيا بجنوب شرق أوروبا

11:29 م الجمعة 14 أغسطس 2020
الغردقة تستقبل أول رحلة طيران من دولة مقدونيا بجنوب شرق أوروبا

مطار الغردقة

كتب- يوسف عفيفي:
استقبلت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، أول رحلة طيران قادمة من دولة مقدونيا بجنوب شرق أوروبا والتي جاءت من العاصمة المقدونية سكوبي وعلى متنها 175 سائحاً.

كما وصل أيضًا إلى مدينة الغردقة، رحلة طيران من بلجراد في صربيا على متنها 185 سائحًا، وثلاث رحلات طيران من العاصمة الأوكرانية كييف على متنها 572 سائحًا.

وفى سياق متصل، استقبلت اليوم مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء 5 رحلات طيران قادمة من دولة أوكرانيا.

ويأتي ذلك استمراراً لتوافد الرحلات السياحية الخارجية التي تصل إلى مصر منذ استئناف حركة السياحة اعتبارا من أوائل يوليو الماضي، حيث بلغ عدد السائحين القادمين لمدينتي الغردقة وشرم الشيخ منذ بداية استئناف الحركة إلى أكثر من 85 ألف سائحاً.

مطار الغردقة مدينة الغردقة البحر الأحمر سكوبي

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